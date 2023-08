Policlinico troppo lontano da Finale Emilia: partorisce in ambulanza

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Invece è successo ciò che presumibilmente non sarebbe successo se il punto nascita di Mirandola non fosse stato chiuso lo scorso dicembre per volontà della Regione e dell'Ausl. Per carenza di personale.Giuditta è in attesa di un parto, il terzo, previsto dopo la seconda metà di agosto, ma sente forti contrazioni. Segno di un anticipo. Non ci pensa due volte.Sa che in auto, per giungere al Policlinico di Modena dove può essere sottoposta ad un controllo, dopo la chiusura del punto nascita di Mirandola, anche nelle migliori condizioni meteo e di traffico, è necessario mettere in conto una oretta. E così si mette in auto col marito Dario. Direzione Modena. Ma le contrazioni aumentano. Si rompono le acque. Giuditta capisce che è il momento. Il marito accosta l'auto in una piazzola a bordo strada, a Gorghetto, località di Bomporto, a circa metà del tragitto che divide Finale Emilia a Modena. Chiama il 118 che arriva in pochi minuti con l'ambulanza da Mirandola. Quando i sanitari ed il mezzo arrivano, la testa di Teresa, il cui corpicino è spinto da contrazioni sempre più forti, è già visibile. I sanitari decidono di gestire tutto sul posto. Un'altra serie di contrazioni e Teresa nasce.

Lei e mamma Guditta stanno bene. Solo in quel momento il mezzo si rimette in strada in direzione Policlinico. Dove anziché entrare con il pancione, Giuditta entra con la sua bimba tra la braccia. Viene portata al reparto di maternità. Dal quale Giuditta può raccontare a mente fredda una storia che per lei si è conclusa senza conseguenze negative, ma che non toglie il pensiero al rischio a cui è stata sottoposta. Rischio evitabile se soltanto il punto nascita dell'ospedale di Mirandola, raggiungibile da Finale Emilia al massimo in una ventina di minuti, non fosse stato chiuso. Oggi, infatti, le uniche possibilità per le partorienti della bassa modenese rimangono Carpi e, appunto, Modena, con un tragitto più diretto da Finale Emilia, attraverso la Panaria Bassa, verso Modena. Una cinquantina di minuti circa, nelle migliori condizioni.