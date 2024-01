Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Questo percorso nasce a seguito delle pressanti richieste della Segreteria Regionale del Sulpl che con apposite istanze lo aveva portato all’attenzione della Regione, raccogliendo le segnalazioni di Agenti ed Ufficiali anche a seguito di alcuni casi di suicidio tra le forze polizia locali. Il Sulpl è soddisfatto di questo primo obbiettivo raggiunto - dichiara il segretario Regionale Luca Falcitano -, ma è una prima parte di quanto dovrà realizzare concretamente la Regione in tema di benessere psico-fisico della Locale. Resta infatti ancora aperto il tema della discrasia di tutele retributive e previdenziali tra Polizia Locale e forze di polizia nazionale. Abbiamo infatti chiesto alla Regione di introdurre il fondo infortuni come già realizzato dalla Lombardia, il quale potrebbe diminuire la differenza sul piano previdenziale in caso di infortunio per agenti ed ufficiali'.