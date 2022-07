Polizia locale Frignano, il comandante Sola già pronto a lasciare

Cambio in vista dopo appena un anno per la polizia locale del Frignano nel modenese. Il comandante Alberto Sola, insediatosi a luglio dello scorso anno, dal 1 ottobre con ogni probabilità diventerà comandante dell'Unione bassa Reggiana al posto del comandante Romandini che andrà in pensione.Originario di Vignola e residente a Guiglia, Sola è stato funzionario in Regione, sempre nel campo della Polizia locale. Dal 1996 al 2007, aveva invece lavorato prima a Rubiera e poi a Modena, fino a diventare ispettore. Se il passaggio verrà ufficializzato per l'Unione che fa riferimento a Pavullo si aprirà una nuova procedura di selezione per sostituire Sola.