Polizia locale, l'assistente capo Lo Muzio sposa la sua Madrilena

Fiori d'arancio al comando della polizia municipale di Modena. L’assistente capo di polizia locale Francesco Lo Muzio, membro storico del sindacato di categoria Sulpl, martedì primo settembre sposerà la sua storica compagna Madrilena Gallo Madrilena. La cerimonia si terrà in forma privata in piazza Grande con damigelle e un gruppo selezionato di amici. A testimonianza della passione della coppia, i fiori d’arancio giungono dopo una collaudata convivenza. Anche i due gatti di casa parteciperanno ai festeggiamenti con tripla razione di pesce fresco...

