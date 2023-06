Progetto Polo Conad, spunta una relazione Arpae che preoccupa i residenti: 'Il rumore aumenterà'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Le immagini dall’alto mostrano l’attuale stato del comparto ex Civ&Civ acquisito da Conad per l’espansione del proprio polo logistico esistente. All'interno della cintura della tangenziale e nel cuore del quartiere sacca in cui convive con una zona residenziale.



L’avanzare del progetto per l’espansione del polo logistico, al centro da più di due anni di un acceso dibattito sociale e politico, continua ad essere fonte di preoccupazione per i residenti che, da subito, si sono opposti al progetto. Già dalla prima versione poi radicalmente modificata in una seconda portata in approvazione nei mesi scorsi in Consiglio Comunale, dove il fronte del no si è allargato comprendendo da Sinistra per Modena al centro destra e al Moviimento 5 Stelle, creando una spaccatura forte all'interno della maggioranza e isolando l'amministrazione in una si al nuovo progetto che anziché unire ha ulteriormente diviso il governo della città, dai comitati cittadini, dai residenti del quartiere, ed i loro rappresentanti istituzionali.



Le criticità per i residenti, espresse dal comitato Villaggio Europa, anche con atti formali in termini di osservazioni valutate in sede di Conferenza dei servizi, rimangono nette anche nella seconda versione del progetto, e riguardano soprattutto l'impatto ambientale e le scarse garanzie rispetto alle opere di mitigazione. La riduzione, per non parlare di annullamento, della distanza che oggi divide gli oltre 200 camion al giorno in manovra dopo l’accesso al comparto da via Finzi, rappresenta un punto di forte preoccupazione. In particolare la 'barriera protettiva', tra i camion in movimento, gli orti, il relativo parcheggio e le case di via Europa, già interessate da un accesso di emergenza del comparto, è oggi garantita da un magazzino di carico che sarà abbattutto, esponendo maggiormente la zona alla vicinanza dei camion in manovra dopo l'accesso.

La proposta dei residenti formalizzata in osservazione valutata in conferenza dei servizi, di creare un terrapieno per mantenere quella barriera successivamente all'abbattimento del magazzino, è stata bocciata, ed il dubbio è che la presenza delle barriere acustiche promesse, alte 8 metri, non possa compensare ciò che oggi è garantito da un edificio che si estende per un centinaio di metri con un altezza di 9.



Nella stessa area preoccupa, in termini di maggiore impatto ambientale, la realizzazione di un parcheggio da 75 posti auto nella striscia che traccia il confine tra l'area di manovra e di sosta dei camion del comparto Conad, da quella dell'ex pro-latte e, in particolare, quella parte nella quale dovrebbe, stando all'accordo di programma tra Comune e Società CPC, essere trasferita la moschea, ora ubicata in area comunale in via delle Suore, su un terreno che il Comune cederà a CPC in cambio del trasferimento della moschea nell'area dell'ex pro-latte (ora di proprietà CPC), nel cuore della Sacca. Anche questa scelta fortemente contestata, anche e soprattutto in previsione dell'impatto sul traffico. Un parcheggio nuovo che anche se non ufficialmente, sembrerebbe quasi già previsto, nei fatti, a servizio della nuova moschea. E per l'accesso al quale è prevista una nuova strada all'altezza della nuova rotatoria che sarà realizzata ex novo su via Finzi, prevista per l'accesso al comparto da parte dei mezzi pesanti. Ed è così che in affiancamento all'attuale percorso esclusivamente ciclopedonale sorgerà una nuova strada aperta al traffico che collegherà via Finzi non solo al nuovo parcheggio da 75 posti, anche a quello degli orti, che non sarà più accessibile da via Europa. E qui un altro elemento sopresa elemento di criticità. Se il progetto definitvo presentato alla stampa e in consiglio comunale prevedeva la desigillazione del parcheggio degli orti con la creazione di una nuova pavimentazione delle aree di sosta con blocchi di cemento e terreno erboso, oggi, stando a quanto dichiarato dai referenti del Comitato Villaggio Europa, la pavimentazione del parcheggio sarebbe prevista senza variazione rispetto a quella attuale. Ovvero con asfalto esistente, non permeabile.







Ma c’è un altro punto critico: la maggiore esposizione di tutte le residenze che si estendono sull’asse di via Spagna e via Svizzera dopo l’abbattimento degli edifici che oggi, affacciandosi sulla tangenziale, garantiscono una barriera acustica rispetto alla tangenziale. E su questo punto è arrivata in questi giorni una notizia tutt’altro che rassicurante per i residenti. In quanto le analisi Arpae ad integrazione del progetto definitivo mostrerebbero un aumento delle emissioni acustiche e quindi del rumore per il comparto residenziale di via Svizzera e via Spagna a seguito dell’abbattimento degli edifici che affacciano sulla tangenziale, previsto sempre nell'ambito del progetto di espansione. Un documento che i componenti del Comitato Villaggio Europa hanno acquisito solo su specifica richiesta formale e che mostrerebbe elementi di criticità che non erano emersi dalla presentazione del progetto. Né alla stampa né in consiglio comunale. Elementi che saranno insieme ad altri, al centro del confronto pubblico con esponenti di diversi schieramenti politici, comitati e residenti, organizzato da La Pressa alla Polisportiva Sacca di Modena, dalle ore 20,45