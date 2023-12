Ponte dell'Immacolata, gli appuntamenti a Modena e provincia

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Modena: Sito Unesco, mostre e musei

Il Ponte dell’Immacolata 2023 porta con sé un weekend “allungato” di tre giorni, da venerdì 8 a domenica 10 dicembre, che modenesi e turisti possono trascorrere scoprendo i tesori storici, artistici e culturali di Modena, a partire dal sito Unesco di piazza Grande, con il Duomo romanico e la Ghirlandina, fino alle Sale storiche e l’Acetaia di Palazzo comunale, alle rinnovate sale Campori e Sernicoli del Museo civico a Palazzo dei Musei dove si trovano anche le Gallerie Estensi, alle mostre di Fmav-Fondazione Modena Arti Visive a Palazzo Santa Margherita, al Museo Enzo Ferrrari e al circuito museale dedicato ai motori.



Sulla Ghirlandina si può salire venerdì, sabato e domenica, con visite continuate dalle 9.30 alle 19. L’ingresso è a pagamento (il biglietto costa 3 euro e si paga direttamente in Torre anche attraverso il Pos) con prenotazione obbligatoria



Nelle stesse giornate sono aperte le Sale storiche del Palazzo comunale: venerdì e domenica, alle ore 10.30, 11.30, 15.30 e 16.30, ingresso a pagamento (2 euro) con prenotazione obbligatoria; sabato, invece, ingresso gratuito, ma sempre con prenotazione obbligatoria, alle 13 e alle 15. Il biglietto si paga direttamente al momento della visita.



Da venerdì a domenica si può anche partecipare anche a visite guidate (su prenotazione e a pagamento, al costo di 2 euro) all’Acetaia comunale: le partenze sono alle 10.30, 11.30, 15.30, 16.30. Nelle stesse giornate, il Nuovo Diurno di piazza Mazzini è aperto dalle 9.30 alle 19. In particolare, venerdì è in programma una visita guidata e gratuita (con prenotazione obbligatoria) alla mostra “Voi siete Ovunque”.



I Musei del Duomo si possono visitare venerdì, dalle 10 alle 14 e dalle 15 alle 18; sabato e domenica, dalle 10 alle 14 e dalle 15 alle 19.



Le visite sono a pagamento, con biglietto intero al costo di 6 euro, mentre quello ridotto a 4 euro.



Sabato e domenica è anche possibile visitare su prenotazione Palazzo Ducale in piazza Roma, sede dell’Accademia militare, con visite guidate e a pagamento, a partire da 10 euro, con riduzione a 8 euro fino a 12 anni; ingresso gratuito per bambini fino a 5 anni.



A Palazzo dei Musei, oltre agli ingressi gratuiti alla Gipsoteca Graziosi e al Lapidario romano, si può visitare anche la Galleria estense, dove sono attualmente allestite le mostre: “Parola d’ordine? Artisti estensi: le lettere, le opere”; “Ter Brugghen. Dall’Olanda all’Italia sulle orme di Caravaggio” e “Maria Pedena. La triste storia di una bella bambina” (per informazioni e biglietti www.gallerie-estensi.beniculturali.it).



Per tutte le giornate del ponte, dalle 11 alle 19, inoltre, si possono visitare anche le mostre di Fondazione Modena arti visive allestite a Palazzo Santa Margherita: “Riccardo Guasco. Regione e sentimento. Itinerari italiani illustrati”; “Logos. Le immagini parlano”; “Carsten Nicolai. Strahlen/Raggi”; “Evan Roth. Mondi distorti”. L’ingresso è a pagamento (www.fmav.org).



Aperto tutti i giorni, dalle 9.30 alle 18, con ingresso a pagamento, anche il Museo Enzo Ferrari dove è possibile fruire delle mostre: “Motori” e “Game Changers” (www.ferrari.com/it-IT/museums/enzo-ferrari-modena). Sul portale visitmodena.it tutte le informazioni su musei motoristici.



In provincia



Castelnuovo Rangone: omaggio a John Lennon

Due band inedite per rendere omaggio a John Lennon nel 43° anniversario della scomparsa. Venerdì 8 dicembre la tensostruttura riscaldata di piazza Bertoni ospita l’evento “Ricordando John”, che vedrà salire sul palco due gruppi unici e irripetibili: i The Lost Weekend, capitanati da Giancarlo Frigieri accompagnato da Stefano “Stecca” Bertolani, Luigi Maesano, Mel Previte e Robby Pellati, e i W.A.L.K., con Wilko e Lor Lunati dei Rats, Alex Lunati e Stefano Cappa.



Castelnuovo Rangone: Sabato 9, dalle 10 alle 17, e domenica 10, dalle 10 alle 12, aperto anche il Museo della salumeria Villani a primo museo del salume in Italia; l’ingresso è a pagamento e su prenotazione. Da venerdì 8 a domenica 10 fruibile anche il Museo dell’Aceto balsamico tradizionale di Spilamberto. L’ingresso, a pagamento, con prenotazione consigliata, è possibile dalle 10.30 alle 17.30



Formigine: il Castello di è visitabile venerdì 8 dicembre, dalle 15 alle 18.30, e poi sabato 9 e domenica 10, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. L’accesso è gratuito con prenotazione consigliata. Durante il ponte, aperto anche il Palazzo ducale di Sassuolo con visite, a pagamento, dalle 10 alle 18. Nello specifico, sarà possibile visitare pure l’esposizione “Abecedario Global education” di Giuseppe Stampone.



Nonantola: aperta durante il ponte anche la locale Abbazia, con ingresso gratuito consentito dalle 9 alle 17.30, senza necessità di prenotazione. Visitabile, a pagamento, anche il Museo benedettino diocesano di Arte sacra, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18. Aperto anche il Museo di Nonantola-Torre dei bolognesi, il cui accesso è gratuito, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30.



Carpi: Visitabile, da venerdì 8 a domenica 10, anche Palazzo dei Pio a Carpi, che ospita ai Musei di Palazzo dei Pio le mostre “Imago Urbis. Carpi dalle vedute antiche ai modelli 3D” ed “Emilio Isgrò. Sillogismo del cavallo”. L’ingresso, consentito dalle 10 alle 18, è a pagamento.



Maranello: Durante il ponte, è fruibile, con visite a pagamento dalle 9.30 alle 18, anche il Museo Ferrari di In particolare, è possibile visitare le mostre: “Roaring 50”; “Scuderia Ferrari, la storia completa”; “Supercars – L’evoluzione dell’unicità”.



Campogalliano: aperto il Museo della Bilancia, con ingresso, a pagamento, consentito dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30. Durante la visita è possibile fruire della mostra antologica di Luciano Ricchi “Trasmutazioni”.



Nella foto, Wilko dei Rats presente all'evento dedicato a John Lennon a Castelnuovo Rangone