Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

C’è tempo fino alle 13 di martedì 16 aprile per presentare proposte di candidatura o autocandidature. Il candidato designato sarà proposto agli enti locali della provincia di Modena per la nomina di presidente resterà in carica per il periodo stabilito alla sua nomina e comunque non oltre tre esercizi. Il compenso è deliberato dall’Assemblea dei soci.I candidati devono avere, tra l’altro, i requisiti per la nomina a consigliere comunale, una comprovata esperienza tecnica o amministrativa, per studi e ricerche compiuti, esperienze maturate, per funzioni svolte presso enti o aziende pubbliche o private, o documentate esperienze di impegno sociale e civile, possedere i requisiti per ricoprire la carica di amministratore di enti previsti dalla normativa vigente e dallo statuto della società, non essere nelle condizioni di ineleggibilità, inconferibilità, incompatibilità e incandidabilità. Il soggetto individuato come rappresentante del Comune dovrà inoltre aderire al documento “La carta di Avviso pubblico. Codice etico per la buona politica”.Le candidature pervenute potranno essere utilizzate per effettuare ulteriori designazioni nel caso di cessazioni dalla carica prima della scadenza naturale del mandato.