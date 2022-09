Prevenzione tumore collo-testa: oggi screening libero al Policlinico

La valutazione svolta al Policlinico consisterà in un colloquio informativo ed una visita di screening. In caso di necessità il paziente verrà avviato a un percorso di accertamenti di secondo livello.

Una mattinata dedicata alla prevenzione dei tumori della Testa e del Collo, oggi, giovedì 21 settembre 2022, dalle 8,30 alle 13,00 al Policlinico di Modena. I medici delle unità che afferiscono al percorso assistenziale Punto Testa-collo, saranno a disposizione presso il camper parcheggiato davanti all'ingresso 2 del Policlinico nel quale l'accesso per gli screening sarà libero e gratuito. Iniziativa in collaborazione con l'Associazione Modenese La Nostra Voce, e con la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori.Scopo è aumentare la consapevolezza dei sintomi legati ai tumori della testa e del collo e conseguentemente a promuovere un ricorso al medico e una diagnosi precoci, e un tempestivo rinvio a un medico specialista. Con il termine 'tumori della testa e del collo' si intendono i tumori che originano dalle cellule di organi quali: bocca, laringe, faringe, cavità nasali e paranasali, ghiandole salivari.

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.