Primo intenso giorno per il nuovo Questore di Modena: 'Qui una squadra forte'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

I temi principali? Criminalità diffusa, violenza di genere e minori stranieri non accompagnati, anche se su quest'ultimo tema si deve andare oltre ad un mero approccio si repressione, estendendo azioni sul piano sociale e culturale. Mi piace però parlare con i fatti e con i risultati'



Donatella Dosi, originaria di Reggio Emilia, ha ricoperto l'ultimo incarico nella Polizia di Stato a Roma, dove si è occupata di persone scomparse. Nella Polizia di Stato ha ricoperto incarici di vertice a Bologna, Avellino e Firenze. 'Sono onorata e contenta di essere qui anche perché per me è un doppio ritorno: in Emilia e in un incarico operativo sul territorio'







Al questore la Sciarpa Tricolore

Questa mattina si è tenuta anche la cerimonia di consegna della Sciarpa Tricolore ai Vicecommissari del ruolo direttivo della Polizia di Stato in servizio in questa provincia, nominati a decorrere dal primo gennaio 2023.



La Sciarpa Tricolore simboleggia la funzione di Autorità di pubblica sicurezza, prerogativa esclusiva che la legge attribuisce ai funzionari della Polizia di Stato.



In collegamento streaming con l’aula “Vincenzo Parisi” della Scuola Superiore di Polizia di Roma, dove era presente il Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Vittorio Pisani – i vicecommissari Ivana Decimo, Eugenio Di Prinzio, Stefano Monachese e Claudio Patrocli, hanno ricevuto la Sciarpa Tricolore dal Questore della Provincia di Modena Donatella Dosi.



I Vicecommissari che oggi hanno ricevuto la Sciarpa Tricolore sono operatori di comprovata esperienza, in particolare in ambito investigativo con una conoscenza specifica del territorio modenese maturata nel corso dei tanti anni di servizio reso presso la Questura di Modena. A loro vengono riconosciuti da tutti il grande impegno e le elevate capacità e professionalità.