Il donatore era un uomo di 61 anni, deceduto per emorragia cerebrale. L'intervento venne effettuato da Eugenio Santoro, direttore del dipartimento di chirurgia dell'istituto Regina Elena, chirurgo oncologo, primario emerito e medaglia d'oro della Sanità Pubblica.'Quando ho avuto a disposizione un ospedale adeguatamente attrezzato per i trapianti, come il Regina Elena di Mostacciano, ho chiesto l'autorizzazione, per un trapianto di fegato, al ministro della salute, che era Umberto Veronesi. Dopo 8 mesi di attesa ho finalmente eseguito l'intervento - spiega lo stesso Santoro -. Quando ho terminato l'intervento, che è durato 9 ore, è scoppiato un lungo applauso di tutti i presenti. Ha assistito all'operazione anche mio figlio Roberto, giovane chirurgo'.