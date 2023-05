Profughi ucraini, rimangono 3000 in provincia di Modena, proroga dell'emergenza

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













È quanto ha sottolineato il sindaco Gian Carlo Muzzarelli, giovedì 11 maggio durante la comunicazione al Consiglio comunale sull’emergenza umanitaria conseguente alla guerra in Ucraina.Il sindaco ha quindi ricordato che il Consiglio dei Ministri ha deliberato la proroga dello stato di emergenza per continuare ad assicurare accoglienza e assistenza sul territorio nazionale alla popolazione proveniente dall’Ucraina.Il Governo ha approvato, inoltre, il decreto-legge per la prosecuzione delle misure di accoglienza e assistenza, come l’accoglienza diffusa e il contributo di sostentamento, rivolte ai richiedenti e a chi già beneficia della protezione temporanea a seguito della crisi ucraina e anche l’estensione della validità dei permessi di soggiorno per protezione temporanea (che scadevano a marzo) al 31 dicembre 2023.I precedenti permessi di soggiorno per protezione temporanea scadevano a marzo, ma, grazie a questa proroga, sono validi fino alla fine dell’anno.Per quanto riguarda i dati dell’accoglienza, in particolare, rispetto ai minori, il Centro Stranieri del Comune ha svolto circa 101 istruttorie, concluse indicativamente entro settembre 2022, relative a minori ucraini accompagnati non da genitori ma da parenti, familiari o conoscenti, per i quali è stata richiesta la tutela in capo agli accompagnatori. I decreti di tutela notificati al sono stati ad oggi 22.

Nell'ultimo mese presso gli sportelli si sono rivolte per richieste di informazioni 157 persone.



Da inizio emergenza il Comune ha segnalato alla Prefettura per accoglienza Cas 360 persone, di cui 191 sono state accolte appunto nel regime Cas; nell'ultimo mese è stato segnalato per l’accoglienza un solo nucleo, mentre la stragrande maggioranza delle persone presenti sul territorio è in sistemazione autonoma.



Il sindaco ha quindi spiegato che i Cas dedicati alla popolazione ucraina sono da tempo completi; rimane il sistema di accoglienza diffusa di protezione civile, che però fatica a rispondere alle necessità dei nuclei familiari con disponibili pochi posti in famiglia e fuori dal territorio provinciale. Anche per questo, dall'autunno scorso, su 13 nuclei segnalati solo quattro hanno accettato la proposta di accoglienza; tre nuclei stanno ancora aspettando una proposta e diverse famiglie sono ancora accolte da Croce blu e da Caritas, mentre gli utenti ucraini dell’emporio sociale Portobello, rispetto alla primavera estate scorsa, si sono più che dimezzati.



Per quanto riguarda, infine, l’inserimento scolastico dall’infanzia alle superiori, i minori ammessi al nostro sistema educativo-scolastico erano 243, mentre sono stati 205 i frequentanti effettivi con 38 rinunce, da inizio anno, concentrate tra servizi educativi e scuola primaria. In vista dell’estate, anche quest’anno l’Amministrazione comunale è al lavoro per integrare bambine, bambini, ragazze e ragazzi ucraini nel sistema delle attività estive e dei centri estivi applicando le medesime modalità, procedure di iscrizione ed agevolazione esistenti per gli altri minori.