Promosso come 'elegante', il B&B era da incubo, oltre che abusivo

La titolare della struttura, una modenese di 60 anni, nel frattempo ha rimosso gli annunci dalla piattaforma che pubblicizzavano il B&B come “eleganza in zona molto tranquilla”. Una definizione sulla quale non si è certo trovato d’accordo l’ospite che ha segnalato la struttura per i disagi e i disservizi sopportati, facendo così emergere la mancanza dell’autorizzazione.



'L’impegno nel contrasto al fenomeno dell’abusivismo nel settore degli alloggi temporanei - fa sapere il Comune di Modena - è aumentato in questi mesi in funzione dell’incremento dei flussi turistici in città e nel territorio. Solo poche settimane erano state individuate ben tre strutture non autorizzate nel centro storico.



I controlli della Polizia locale sono a garanzia dei clienti, i turisti che scelgono di visitare Modena con la consapevolezza di poter usufruire di un’offerta ricettiva regolare e di qualità, ma sono volti anche a prevenire, per ragioni di equità, possibili situazioni di concorrenza sleale nel mercato di un settore in crescita'



Foto: Archivio, non collegata ai fatti descritti