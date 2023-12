Specializzandi in Cau e Guardia Medica, il governo approva la proroga al 2024

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Una notizia attesa anche dell'AUSL di Modena che nei giorni scorsi in risposta al nostro articolo sull'utilizzo di specializzandi con contratti a scadenza il 31 dicembre 2023 sia nei Cau sia nei Cau (il riferimento era a quelli aperti a Finale Emilia e a Castelfranco), sia nelle rete di assistenza territoriale e della ex guardia medica.

'Se la norma nazionale che riguarda gli incarichi provvisori agli specializzandi sarà prorogata - scriveva l'Ausl - i medici in servizio nei Cau (come anche nella Continuità assistenziale - ex guardia medica) avranno l’incarico anche per tutto il 2024'. Tale proproga è arrivata dalla seduta del Consiglio dei Ministri di ieri, 28 dicembre. Una norma che fa tirare un sospiro di sollievo ai professionisti che si erano messi a disposizione pur con contratti di pochi giorni a dicembre e che dall'1 gennaio 2024 avrebbero al massimo, in assenza della proroga del governo, la possibilità di vedersi prorogato, in quel caso direttamente dall'Ausl, il contratto di tre mesi, fino a marzo 2024.



Un sospiro di sollievo quindi, ma pur sempre una proroga che non risolve il problema ormai strutturale della carenza di personale medico nelle strutture sanitarie pubbliche e nella rete territoriale.