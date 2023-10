Quattro anni fa moriva Loris Luppi: il ricordo della mamma Natalia

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













In questi anni il suo ricordo è rimasto intatto, così come il dolore per la sua scomparsa, nei pensieri della mamma Natalia e degli amici della curva Gialloblu coi quali 'Lopez' condivideva il tifo per i Gialli, la musica e le serate spensierate. 'Il mio pensiero è costantemente rivolto a lui, perdere un figlio per una mamma lascia un vuoto incolmabile, un dolore costante - dice Natalia trasferitasi a Modena dopo il matrimonio e la cui famiglia vive ancora nella sua Regione d'origine, l'Abruzzo -. Ringrazio chi in questi anni mi ha aiutata ad andare avanti, i parenti che mi sono stati vicini, i nipoti lontani e quelli vicini che mi aiutano nella quotidianità. Gli amici di Loris ancora oggi mi fanno sentire la loro vicinanza, così come diverse altre persone che mi stanno accanto: con la loro presenza e il loro ricordo mi fanno sentire meno sola. Io ho la certezza che Loris vegli su di me e attraverso la Fede e la preghiera ho la consapevolezza che un giorno ci incontreremo e saremo nuovamente insieme'.