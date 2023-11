Comparto R-Nord: straniero il 70% dei residenti, in due anni 25 arresti e 37 sequestri di droga

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Dati forniti dal sindaco di Modena, in risposta alle domande poste nell'interrogazione del gruppo Movimento 5 Stelle e lette dal Consigliere comunale Andrea Giordani sulla sicurezza, e sull'attività di controllo delle forze di Polizia nel comparto residenziale sia nelle aree interne che esterne e sull'attività del presidio di Polizia Locale.“L’Amministrazione comunale ritiene di fondamentale importanza il presidio di Polizia Locale all'interno della Galleria R-Nord e intende non solo confermarlo, ma anche rafforzare il presidio della Zona 2 attraverso l’assegnazione di ulteriori operatori, grazie alle nuove assunzioni” - afferma sindacoall’R-Nord prestano servizio nove agenti e due ufficiali e il monitoraggio dell’area è sempre assicurato tramite la videosorveglianza dalla Sala Operativa.

Il sindaco ha però sottolineato che “il presidio non è mai stato integrato e non c’è alcun contributo al funzionamento dalle forze dello Stato”, mentre gli operatori di Polizia locale assegnati alla Zona 2, che comprende appunto l’R-Nord, sono 12. Per quanto riguarda le funzioni, oltre a raccogliere le denunce, gli agenti forniscono informazioni, raccolgono segnalazioni, aiutano i cittadini ad interagire con la Pubblica amministrazione.



Passando ai controlli, prendendo in esame le vie intorno al comparto gli interventi eseguiti dalla Polizia locale nel biennio 2021-2022 sono stati 3.875, ai quali si aggiungono i 104 del Nucleo problematiche del territorio. Nello stesso biennio sono stati eseguiti 25 arresti, 37 sequestri di stupefacenti e identificate 199 persone. Nel primo semestre 2023 nel comparto sono stati fatti 200 servizi con pattugliamenti e passaggi.



In ottica di prevenzione, gli agenti fanno anche un’attività sistematica di identificazione degli irregolari in parchi, immobili e nei pressi dei pubblici esercizi e un’attività di vigilanza commerciale che, su provvedimento del Questore, ha portato anche alla chiusura di due esercizi commerciali, mentre 13 sono gli ordini di allontanamento (Daspo) emessi nel primo semestre 2023.



Il sindaco Muzzarelli ha quindi sottolineato che il presidio di Polizia locale a R-Nord è nato nell’ambito del progetto di riqualificazione del comparto e che “le trasformazioni a nord della fascia ferroviaria, grazie a investimenti pubblici ma anche privati, sono avvenute e altre stanno avvenendo: è importante che tutta la politica faccia una discussione basata sui fatti prendendone atto”, ha rimarcato.



L’investimento nella videosorveglianza ha portato dalle 9 telecamere del 2009 alle attuali 28 di cui tre installate dall’operatore commerciale Aldi che ha anche attivato un servizio di vigilanza privata.



Inoltre, a R-Nord è anche attivo lo Sportello Ervis per le vittime di reato, realizzato nell'ambito di un progetto regionale ed il complesso è il luogo del Progetto Antenne per promuovere l'autonomia abitativa dei giovani.