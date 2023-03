'Raccolta fondi Terra dei Padri per il popolo siriano: già donati 2000 euro'

Purtroppo, tutto questo avviene nel silenzio di una classe politica che non ha speso una parola in favore della Siria e che non ha neppure avuto il coraggio di abolire con provvedimento immediato tutte le restrizioni e le conseguenze di un embargo assurdo e disumano'. Parole del Consigliere comunale di Modena Sociale Beatrice De Maio che ricorda i termini di una raccolta fondi che continua. 'Faremo avere ogni centesimo raccolto attraverso i nostri canali in terra siriana, daremo puntuali e costanti resoconti sull'andamento della raccolta. Tutti coloro che hanno effettuato una donazione possono scrivere all’indirizzo mail laterradeipadri@gmail.com, anche per ricevere tutti i dettagli delle donazioni che faremo arrivare in terra siriana'CIRCOLO LA TERRA DEI PADRI - IT98Y0538712902000002462553causale TERREMOTO SIRIA