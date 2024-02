Ramazzini di Carpi, prelievo organi: 70enne dona fegato, reni e cornee

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Anche grazie alla grande dedizione dei professionisti coinvolti, dallo staff infermieristico di sala operatoria agli specialisti del reparto di Anestesia e Rianimazione di Carpi diretto dal dottor Alessandro Pignatti e in particolare dell’équipe del Coordinamento Ospedaliero per il Procurement di cui Enrica Becchi e Barbara Ferrari sono rispettivamente responsabile medica e coordinatrice infermieristica. Con il coordinamento del Centro riferimento trapianti della Regione Emilia-Romagna, a Carpi sono giunte anche due équipe, una da Bologna che si è occupata del prelievo dei reni, e una da Torino per il fegato.

L’iter, avviato dopo l’accertamento del decesso, è particolarmente impegnativo perché prevede un’elevata complessità tecnologica e l’impiego di numerose professionalità, per assicurare il corretto apporto di sangue e ossigeno agli organi, preservandone le funzionalità, attraverso l’utilizzo di apposite strumentazioni.



A contribuire al buon esito dell’intervento, durato circa quattro ore, anche l’infermiere dell’Ospedale di Mirandola Giulio Da Como, che da anni collabora alla rete del procurement, giunto in supporto dei colleghi al Ramazzini: 'Ritengo molto importante parlare dell’attività di procurement perché c’è bisogno di informare, e quindi sensibilizzare, quante più persone possibile sul tema della donazione. Esprimere il consenso alla donazione degli organi è il gesto di amore per la vita più grande: donare significa salvare la vita di altre persone, come può essere per il fegato, o comunque dare una speranza per una vita più lunga e con una qualità migliore, se pensiamo al trapianto di reni o cornee.



Essere informati è il primo passo per una scelta consapevole'.



Con questo prelievo multiorgano, il primo di questo tipo nel 2024, prosegue l’attività di procurement dell’Azienda USL, che nel 2023 ha visto l’esecuzione di 3 prelievi multiorgano, 4 multitessuto, 88 di epifisi (la testa del femore) e 32 di cornee. Un risultato possibile grazie alla collaborazione dei professionisti sanitari degli Ospedali di Carpi, Mirandola, Vignola e Pavullo e del territorio, che a seguito dei momenti formativi dedicati hanno segnalato la presenza di potenziali donatori consentendo la donazione anche al domicilio sul territorio, oltre che la donazione da vivente di tessuto osseo.