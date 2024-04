Rapinarono due giovani a Castelfranco: arrestato all'estero il terzo complice

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Dopo la violenta rapina, i due sconosciuti si allontanarono scappando a piedi, mentre le urla delle due vittime dell'aggressione attirarono sul posto alcune persone che prestarono soccorso. Il giovane ferito venne trasportato al pronto soccorso.I Carabinieri della Tenenza di Castelfranco Emilia, riuscirono subito ad acquisire elementi di colpevolezza su due pregiudicati reggiani, autori materiali della rapina, i quali vennero poi colpiti da un provvedimento di custodia cautelare in carcere, promosso dalla Procura della Repubblica di Modena ed emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari il 20 settembre 2022.





I Carabinieri della Tenenza accertarono di seguito anche la responsabilità di un terzo complice, italiano anch’egli di Scandiano, il quale aveva accompagnato in macchina i due autori materiali del reato, per poi attenderli e permettere loro la fuga.



Il giovane, nei mesi successivi all’episodio, venne arrestato in Slovenia, ove rimase detenuto per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.



Il Mandato di Arresto Europeo richiesto dall’Autorità Giudiziaria di Modena si è così concretizzato nella giornata del 10 aprile 2024, allorché il destinatario del MAE, scarcerato all’estero, è stato consegnato alle Autorità italiane e tradotto presso il carcere di Trieste, nell’ambito delle previste procedure di cooperazione di polizia e giudiziaria.