Rave all'ex Bugatti, parlano gli ex custodia: 'Siano distrutti, sfregio ad una storia'
Dal 1995 al 2022 si sono occupati della custodia e della cura dell'area e dello stabilimento anche dopo la chiusura, attraverso una associazione
Dalle immagini diffuse dopo il rave emergono muri imbrattati e cancelli danneggiati. 'Quel cancello che per anni abbiamo aperto, custodito e mantenuto ora è coperto di scritte e graffiti. È doloroso vedere ciò che resta di un luogo che non è un semplice capannone, ma una parte della storia della Motor Valley' - aggiunge Pavesi.L’area dello stabilimento è imponente: circa 70.000 metri quadrati, di cui 30.000 coperti, tra reparti produttivi, uffici, sale di rappresentanza e ampi saloni. Dopo l’arrivo del nuovo proprietario, nel 2022, l’intero complesso è stato svuotato.
'Abbiamo cercato di mantenerlo pulito e sicuro fino all’ultimo – spiega ancora Enrico – ma la proprietà ha deciso di interrompere ogni attività e ci ha chiesto di lasciare il sito. Da lì è nata la nostra associazione, con l’obiettivo di tutelare e valorizzare un luogo che da soli possiamo difendere solo in parte, vista la sua vastità'.
Oggi, tra tende, scritte e segni di degrado, l’ex stabilimento Bugatti versa in condizioni di abbandono. 'È doloroso vedere quei locali ridotti così» conclude Pavesi. «Speriamo che questo episodio possa almeno servire a riaccendere i riflettori su un patrimonio che appartiene a tutti e che merita di essere recuperato'.
