Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Rave all'ex Bugatti, parlano gli ex custodia: 'Siano distrutti, sfregio ad una storia'

Rave all'ex Bugatti, parlano gli ex custodia: 'Siano distrutti, sfregio ad una storia'

Dal 1995 al 2022 si sono occupati della custodia e della cura dell'area e dello stabilimento anche dopo la chiusura, attraverso una associazione

2 minuti di lettura
Spazio ADV dedicata a Udicon
'Di fronte alle immagini che ho visto oggi sono distrutto. È un pesante sfregio a un simbolo della Motor Valley'. È così che Enrico Pavesi definisce quanto accaduto nello storico stabilimento Bugatti, teatro di un rave che ha lasciato dietro di sé degrado e danneggiamenti.'Da quando non ci è più stato permesso di occuparcene, lo stabilimento è caduto in rovina' racconta Pavesi, che insieme al padre Ezio e alla sua famiglia è stato custode del sito fin dagli anni Novanta, quando l’impianto era ancora in funzione. 'L’unica speranza è che questa ferita serva a risvegliare l’attenzione di chi può sostenere un percorso di tutela e valorizzazione, obiettivo che come associazione perseguiamo da tempo'.
Dalle immagini diffuse dopo il rave emergono muri imbrattati e cancelli danneggiati. 'Quel cancello che per anni abbiamo aperto, custodito e mantenuto ora è coperto di scritte e graffiti. È doloroso vedere ciò che resta di un luogo che non è un semplice capannone, ma una parte della storia della Motor Valley' - aggiunge Pavesi.L’area dello stabilimento è imponente: circa 70.000 metri quadrati, di cui 30.000 coperti, tra reparti produttivi, uffici, sale di rappresentanza e ampi saloni. Dopo l’arrivo del nuovo proprietario, nel 2022, l’intero complesso è stato svuotato.
Spazio ADV dedicata a Giovedì gastronomici
Il declino era però già iniziato l’anno precedente, quando la famiglia Pavesi, pur continuando a occuparsi della manutenzione, aveva dovuto fare i conti con il progressivo abbandono dello stabile.
'Abbiamo cercato di mantenerlo pulito e sicuro fino all’ultimo – spiega ancora Enrico – ma la proprietà ha deciso di interrompere ogni attività e ci ha chiesto di lasciare il sito. Da lì è nata la nostra associazione, con l’obiettivo di tutelare e valorizzare un luogo che da soli possiamo difendere solo in parte, vista la sua vastità'.
Oggi, tra tende, scritte e segni di degrado, l’ex stabilimento Bugatti versa in condizioni di abbandono. 'È doloroso vedere quei locali ridotti così» conclude Pavesi. «Speriamo che questo episodio possa almeno servire a riaccendere i riflettori su un patrimonio che appartiene a tutti e che merita di essere recuperato'.
Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Modena est, furto in abitazione intorno alle 23: proprietari rientrano e la casa è soqquadro

Modena est, furto in abitazione intorno alle 23: proprietari rientrano e la casa è soqquadro

Campogalliano: a migliaia al rave abusivo nello stabilimento dell'ex Bugatti

Campogalliano: a migliaia al rave abusivo nello stabilimento dell'ex Bugatti

Una discarica a cielo aperto nell'area del Policlinico: crescono allarme e preoccupazione

Una discarica a cielo aperto nell'area del Policlinico: crescono allarme e preoccupazione

Ordinanza Zone Rosse a Modena, ma è tutto qui?

Ordinanza Zone Rosse a Modena, ma è tutto qui?

Modena, ecco l'ordinanza del prefetto sulle Zone Rosse: dalla stazione al parco XXII aprile

Modena, ecco l'ordinanza del prefetto sulle Zone Rosse: dalla stazione al parco XXII aprile

Baby Gang, Giacobazzi (Forza Italia): 'Sicurezza, approccio fallimentare'

Baby Gang, Giacobazzi (Forza Italia): 'Sicurezza, approccio fallimentare'

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli più Letti Modena, segretario Cgil capopopolo del corteo Pro-Pal: 'Blocchiamo la tangenziale'. E' il caos

Modena, segretario Cgil capopopolo del corteo Pro-Pal: 'Blocchiamo la tangenziale'. E' il caos

Modena, sanità in lutto: è morta a 57 anni l'infermiera Cristina Muzzarelli

Modena, sanità in lutto: è morta a 57 anni l'infermiera Cristina Muzzarelli

Cosa mangiare a pasto, i segreti per la longevità: domani Franco Berrino al Bper Forum di Modena

Cosa mangiare a pasto, i segreti per la longevità: domani Franco Berrino al Bper Forum di Modena

Rapporto Ispra, in Emilia Romagna il maggior consumo di suolo annuale

Rapporto Ispra, in Emilia Romagna il maggior consumo di suolo annuale

Spazio ADV dedicata a MAMMUT MODENA
Articoli Recenti Partorisce in casa e abbandona la figlia nel cassonetto, evitata tragedia a Cesena

Partorisce in casa e abbandona la figlia nel cassonetto, evitata tragedia a Cesena

Nell'area AUSL di via Minutara rifiuti e materiali pericolosi a cielo aperto

Nell'area AUSL di via Minutara rifiuti e materiali pericolosi a cielo aperto

Due anni e 10mila Lego per realizzare la stazione spaziale internazionale

Due anni e 10mila Lego per realizzare la stazione spaziale internazionale

Bretella Campogalliano-Sassuolo, Lapam rimane convinta: 'Va fatta'

Bretella Campogalliano-Sassuolo, Lapam rimane convinta: 'Va fatta'