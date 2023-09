Redecocca, poliziotto condannato a 18 mesi, Siulp: 'Sentenza scardina capisaldi su sicurezza e ordine pubblico'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Sono le parole del segretario provinciale del Siulp (Sindacato Unitario Lavoratori di Polizia) Roberto Butelli dopo la sentenza di condanna nei confronti di un poliziotto che la mattina del 2016 bloccò il tentativo di irruzione negli uffici comunali sede dei servizi sociali di Piazzale Redecocca a Modena da parte di un gruppo di manifestanti che protestavano contro lo sgombero di alcuni edifici occupati abusivamente in centro storico. Nel corso degli scontri che ne scaturirono una ragazza di 15 enne venne colpita al volto da un manganello, riportando ferite. Da qui il rinvio a giudizio da parte del poliziotto, il processo e la sentenza di condanna.'Vorremmo che qualcuno ci spiegasse come possiamo impedire scontri di piazza, o assalti a uffici pubblici e privati, violenze e disordini senza rischiare condanne esemplari come quella che ha subito il nostro collega.



Vorremmo che qualcuno illustrasse a tutta la Polizia di Stato, ma anche alle altre Forze dell’Ordine che concorrono nel mantenimento dell’ordine pubblico, come sia possibile tecnicamente fare il proprio dovere senza trovarsi rovinati per il resto della propria vita' - afferma Butelli che prosegue. 'In un momento storico come questo, dove la sicurezza è assolutamente al centro della vita economica, sociale e politica di Modena ma non solo, una sentenza come questa scardina capisaldi pluridecennali in tema di ordine e sicurezza pubblica: l’istituzione Polizia deve impedire violenze e devastazione, difendere chi viene aggredito e difendere sé stessa se colpita. Come è possibile farlo se chi rappresenta lo Stato viene punito e per giunta così duramente?''