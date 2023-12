Regala un regalo all'Aseop: Modena calcio e Modenamoremio al mercato Albinelli

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

basta lasciare un regalo, nuovo e impacchettato, nei punti raccolta e soprattutto nel Baule del Cuore posizionato nella zona ristoranti del mercato Albinelli, dove si possono ammirare anche i Presepi Napoletani dedicati alle specialità modenesi donati da Tradizione e Sapori.

Pergreffi e Gerli lo hanno fatto insieme a Maria Carafoli presidente del Panathlon, l’assessore comunale Andrea Bosi, Giuseppe Molinari massimo rappresentante della Camera di Commercio, Andrea Solieri e Sergio Romagnoli rispettivamente presidente dell’Albinelli e direttore del Consorzio. I doni saranno poi consegnati ad Aseop e quindi alle bambine e ai bambini.



Quando e dove: C’è tempo sino all’Epifania, ma ovviamente la corsa è lanciata per arrivare a Natale con tanti regali da… regalare ad Aseop. Nell’edizione 2022 ne sono stati raccolti 250. Quest'anno, inoltre, i punti raccolta sono 3:

– nel Baule del Cuore della Fioreria dell’Albinelli nella zona ristoranti del Mercato Storico (aperto complessivamente dalle ore 7 alle ore 22);

– al Modena Store, nella sede del club, in via Monte Kosica 128 nei giorni e negli orari di apertura;

– sotto l’albero de “La Casa di Fausta” in via Campi 166 (campanello Custode).