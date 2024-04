Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La polizia sta indagando per accertare le cause della morte: è stata disposta l'autopsia ma l'ipotesi al momento è che si sia tratto di un incidente domestico avvenuto in seguito a un malore.Come si ricorderà, nel maxi processo Aemilia Salsi era stato condannato in primo grado a 4 anni e mezzo di reclusione, ridotti a 3 in appello. Il vicepresidente Cna era stato arrestato anche nel 2014 nell’ambito della inchiesta Octopus per fatturazioni false.