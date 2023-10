Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Il bluesman è nato 68 anni fa a Roncocesi, frazione nelle campagne di Reggio Emilia, per poi trasferirsi in Toscana con la famiglia. Zucchero ha preso la parola davanti alle cento persone che la storica sala poteva ospitare. Fuori, in piazza del Duomo, altre centinaia di amici, fan e curiosi hanno seguito la cerimonia in un maxischermo.'Sono visibilmente emozionato, molto di più di quando devo andare su un palco - ha detto l'artista - Ringrazio i miei paesani di Roncocesi che hanno voluto questa cittadinanza. Questo è un riconoscimento a cui tenevo veramente tanto e speravo di avere un giorno. Sono figlio di questa terra e sono anche diventato un padre di questa terra. Sto invecchiando. E, davanti ai miei figli posso dirlo, vorrei morire qui. Fate la funzione qui nella basilica (indicando il duomo, ndr)'. Un lungo discorso, il suo, pieno di ironia e battute, in cui ha ripercorso le sue origini.'Tutto è partito da Roncocesi, da mia nonna con cui passavo tutte le giornate, mio zio Guerra, marxista leninista che mangiava riso tutte le sere per far contenti i cinesi, con burro e parmigiano. E' una cosa forte il fatto di essere stato sradicato e invecchiare con le radici sempre più profonde e grandi lontane - ha ammesso - E io non mi sono mai sentito a casa mia, se non quando vengo qua. Da una parte cerco sempre di venire appena posso, dall'altra penso sempre da dove sono venuto, anche quando suoni a New York, e a quello che ho fatto'.A margine della consegna Zucchero si è intrattenuto a firmare autografi in piazza e fare selfie con i tanti reggiani presenti.