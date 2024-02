Restauro e auto storiche: a Modena l’artigianato è arte

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Nella cornice del museo Ferrari di Modena, tanti studenti ascoltano le storie di chi oggi lavora nel mondo del settore auto. Come Elisabetta Gennari, ex studentessa dell'ITS Maker entrata a lavorare alla carrozzeria Bacchelli & Villa, realtà di Bastiglia specializzata dal 1972 nel restauro dell'auto d'epoca: 'Il restauro spesso è un lavoro su opere uniche da conservare. Quello che ho fatto all'ITS Maker di Modena è stato un percorso utile che mi ha consentito di conoscere le varie fasi del lavoro, cosa che è difficile imparare senza una formazione specifica”. Anche Giacomo Tropea, ex studente dell'ITS Maker, racconta la propria esperienza ai tanti studenti in procinto di diplomarsi: “Sono di Belluno, e in camera mia avevo il poster della Ferrari F40. Finite le superiori pensavo di fare l'università iscrivendomi a ingegneria, ma non ne ero tanto convinto.



Poi sono venuto a conoscenza dei corsi post diploma dell'ITS Maker, faccio il test d'ingresso e il colloquio, e inizio il corso motori. Entro in Ferrari Classiche con uno stage, e al termine mi assumono. Oggi faccio quello che mi piace”, conclude.

Quelle di Elisabetta e Giacomo sono solo alcune delle storie umane e professionali raccontate oggi al museo Ferrari di Modena, durante la presentazione del corso di “Restauro e auto storiche a Modena” organizzato dall'istituto tecnologico superiore ITS Maker, realtà formativa pubblica che offre corsi gratuiti biennali post diploma di alta formazione nelle aree meccanica, meccatronica, motoristica e packaging in Emilia-Romagna. Come questo legato al restauro dell'auto d'epoca, in partenza dal prossimo marzo, con scadenza iscrizioni entro il 15 febbraio.



Un settore dove c'è sempre più bisogno di personale specializzato, con l'aumento del giro d'affari legato al mondo del collezionismo, e in cui diventa importante mantenere la conservazione e l'originalità del veicolo.



'A marzo partiamo col corso di restauro, ma c'è anche il corso motori. All'ITS facciamo classi con un massimo di 25 studenti, della durata di 2 anni, con 2 mila ore di cui 800 di stage e le iscrizioni arrivano da tutt'Italia', osserva Federica Gherardi, della Fondazione ITS Maker. 'Mi appassiona il mondo legato alla carrozzeria delle auto', spiega Daniele Fili studente dell'Itis Ferrari di Maranello; mentre per Hiroto Honda, sempre studente dell'Itis Ferrari 'il mondo delle auto d'epoca e fare il meccanico è una cosa che mi piace da quand'ero bambino'. Ma c'è anche chi già frequenta l'università, come Paolo Medugno: 'Sono iscritto al dipartimento di ingegneria Enzo Ferrari qui a Modena, ma sono interessato anche a fare un corso di questi dell'ITS Maker nel ramo della meccanica delle auto moderne, con l'obbiettivo di diventare il collaudatore o lavorare in un tema sportivo'.



Marco Amendola