Riaprono i ponti Uccellino e Alto, attenzione sul Naviglio, rimane l'allerta meteo

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Anche per la giornata di giovedì 29 febbraio, infatti, è confermata l'allerta Arancione per criticità idraulica, diramata dall’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile.La piena sta transitando lentamente, anche a causa del persistere delle precipitazioni in pianura.Rimangono chiusi per ora il ponte di via Curtatona sul torrente Tiepido e, di competenza della Provincia, il ponte di Navicello vecchio sul Panaro lungo la diramazione della strada provinciale 255.Nel monitoraggio del nodo idraulico modenese, che comprende anche l’area del fiume Panaro, con particolare attenzione per la zona di Fossalta, sono impegnati tecnici comunali, provinciali e di Aipo, volontari della Protezione civile e, nel presidio della viabilità, operatori della Polizia locale. Il coordinamento degli interventi è affidato al Coc, il Centro operativo comunale.Per la protezione civile è attiva la Sala operativa unica integrata di Marzaglia.'Il perdurare del maltempo sta ritardando e rallentando la fase di esaurimento della piena. Come sempre accade, la contestuale piena di Panaro ha determinato la chiusura dei portoni vinciani a Bomporto e i prati di San Clemente iniziano ad invasare acqua dal Naviglio'. Lo ha ricordato il sindaco di Bastiglia Francesca Silvestri.