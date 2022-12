Riceve una notifica, si scaglia contro gli ufficiali: arrestato

L'episodio ieri sera in centro storico. Un 20enne è accusato di minaccia, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale

Ieri sera, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena, in servizio nel centro cittadino, hanno rintracciato un 20enne per consegnargli atti giudiziari a lui destinati.



Il giovane, improvvisamente ed inspiegabilmente, si è scagliato contro i militari, colpendoli con calci, spinte e testate, proferendo nei loro confronti frasi offensive e provocando, ad uno dei tre Carabinieri intervenuti, delle lesioni personali.



Il giovane è stato immobilizzato e tratto in arresto per i reati di minaccia, resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni personali aggravate nonché denunciato alla locale Procura della Repubblica per il reato di oltraggio a P.U.



Nelle tasche del 20enne sono stati trovati anche alcuni frammenti di hashish per i quali è stato segnalato amministrativamente alla Prefettura.



Questa mattina l’arrestato sarà condotto davanti al Giudice del tribunale di Modena per l’udienza con rito direttissimo.





