Ricoveri Covid: in ordinaria vaccinati 3 su 4, in terapia intensiva 1 su 3

Col passare dei mesi varia il rapporto tra ricoverati Covid vaccinati e non vaccinati. I dati sono comunque sempre da inquadrare in un contesto in cui le variabili cambiano anche rispetto alla tipologia dei ricoveri covid. Ovvero, la classificazione ufficiale dei pazienti Covid continua ad essere legata non agli effetti diretti del covid stesso ma alla presenza del virus da tampone. Ciò fa finire nello stesso elenco e negli stessi reparti sia chi in ospedale ci è finito veramente per gli effetti diretti del Covid, sia chi c'è finito per altri motivi, patologici o accidentali che siano, e che è risultato positivo al tampone di ingresso in ospedale.Ed è così che solo meno della metà, il 43,82% dei pazienti ricoverto oggi, specifica l'Azienda Ospedaliera 'lo è per le conseguenze del Covid-19, mentre il restante 56,18% per altre patologie, con riscontro occasionale di tampone positivo'.Ciò detto, oggi si abbassa ulteriormente la quota di non vaccinati ricoverati. Oggi solo il 23% dei pazienti ricoverati per le conseguenze del Covid-19 non è vaccinato. Chiaro dedurre che il 77% lo è, vaccinato. In terapia intensiva e semintensiva – sempre limitandoci ai pazienti ricoverati per le conseguenze Covid-19, il rapporto si ribalta con il 67% dei pazienti vaccinato e il 33% vaccinato. Tra questi - viene specificato dall'Azienda ospedaliera - si registrano soggetti con patologie pregresse.Nel totale oggi sono 89 i ricoveri negli ospedali modenesi, Policlinico e Civile-Baggiovara. In leggero aumento (2 unità) rispetto a venerdì scorso quando i ricoverati erano 87. Principalmente in regime ordinario. Sul totale 2 i pazienti in semi-intensiva (tutti al Policlinico), e 5 in intensiva (3 al policlinico e 2 a Baggiovara)Un anno fa, 6 maggio 2021, i ricoverati erano 118 totali, dei quali 81 in ordinaria e 37 tra intensiva e semi intensiva.L’età media dei pazienti ricoverati per le conseguenze del Covid-19 è 77 anni, che scende a 67 per coloro che non hanno completato il ciclo vaccinale e sale a 80 per i vaccinati.