'Questa mattina ho vaccinato per il Covid l’amico Gino Paoli - scrive Bassetti pubblicando le foto sulla sua pagina Facebook -. Alla fine gli ho regalato anche il mio libro “Pinocchi in camice”. Gino Paoli ha sperimentato su di sè il Covid nel 2022, ha avuto grossi problemi respiratori con un quadro veramente grave ed è stato uno dei primi in Liguria ad essere trattato con antivirali e monoclonali. Gino ha la memoria lunga…. Spero che possa essere di esempio per altri ultra ottantenni che non si sono ancora vaccinati'.