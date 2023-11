Rifiuti 'fase due', U.Di.Con: 'Accolte nostre richieste, ora mantenere le promesse'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Proposte - sottolinea l'Associazione - arrivate attraverso un sondaggio online lanciato dall’Associazione. Migliaia i pareri espressi. Insieme a suggerimenti che, elaborati da U.di.Con, hanno permesso di presentare proposte concrete di miglioramento del servizio. Dopodiché ne è scaturito un confronto con l’Amministrazione e una riflessione della stessa, di concerto con Hera, per valutare l’idoneità e la fattibilità di tali proposte.Cosa aveva chiesto U.Di.Con. sulla scorta delle istanze dei cittadini? Con lo slogan “Conferito la sera, svanito la mattina” chiedeva una raccolta notturna che evitasse ai cittadini di trovare ancora i sacchi sparsi in giro nelle ore mattutine di uscita da casa.

Ebbene, dal 4 dicembre succederà proprio questo, così come saranno create nuove aree e potenziate le isole ecologiche già esistenti per il conferimento non compatibile con gli orari della raccolta stradale. Bene anche il promesso nuovo arredo urbano per ridurre l’impatto delle esposizioni dei rifiuti, un impatto visivo che aveva portato i cittadini a lamentare di vivere in una città più sporca rispetto al passato.



Oltre a queste richieste, si rende atto all’amministrazione e a Hera di aver apportato alcuni altri correttivi alle problematiche che dal sondaggio di U.Di.Con. erano emerse con più insistenza, quindi la richiesta di una raccolta più frequente e di un potenziamento della distribuzione dei sacchi per carta e plastica'



“Ovviamente come associazione il nostro ruolo non termina qui – concludono il presidente regionale Vincenzo Paldino e la presidente provinciale Debora Ferrari -, saremo attenti a monitorare che quanto promesso venga realizzato nei termini previsti. A oggi, però, non possiamo che manifestare la nostra soddisfazione per aver dato un forte impulso a questa fase 2, soddisfazione che speriamo sia anche quella dei cittadini per aver fatto sentire la loro voce e aver così ottenuto dei risultati concreti”.