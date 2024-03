Rifiuti Modena, Hera esulta: 'Raccolta differenziata al 78%'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Il lusinghiero risultato in termini quantitativi comprende tutte le frazioni di rifiuto (carta, plastica, vetro e organico), ma anche la qualità della differenziata è notevolmente migliorata rispetto agli anni passati: i rifiuti non conformi o estranei, erroneamente inseriti nella raccolta differenziata di carta e plastica dai cittadini, si attestano oggi sul 15-20% per quanto riguarda la plastica e sul 4-6% per quanto riguarda la carta.

Conseguentemente si registra un notevole calo della frazione indifferenziata, che è diminuita del 35%. A questo proposito, anche il monte rifiuti, cioè la totalità dei rifiuti complessivamente raccolti sul territorio, è calato in modo evidente: i flussi di rifiuti gestiti nel 2023 sono scesi del 9% rispetto al 2021, per un totale di circa 10.000 tonnellate che equivalgono al contenuto di circa 50.000 cassonetti. Questo decremento è dovuto, in larga parte, anche a una forte riduzione del fenomeno di migrazione dei rifiuti dai comuni limitrofi verso Modena'.



Il porta a porta

'Da quando sono stati introdotti i nuovi servizi ambientali gestore e amministrazione comunale, grazie al continuo confronto, hanno messo in atto una serie di interventi migliorativi per accompagnare la città all’importante cambiamento, che nel giro di pochi mesi ha coinvolto migliaia di cittadini.



Tra questi, l’introduzione della raccolta porta a porta notturna, partita il 4 dicembre scorso, che ha contribuito a migliorare il decoro della città: a tal proposito continua l’attività di sensibilizzazione dei cittadini da parte dei tutor, anche sugli orari di esposizione dei sacchi, che devono essere posizionati nei pressi del proprio civico dalle 19 alle 23. Positiva, ad esempio, anche l’esperienza dei nuovi cassonetti informatizzati per conferire carta e plastica in caso di necessità non compatibili con il porta a porta e posizionati, in accordo con il comune, in alcune zone strategiche della città, così come quella delle aree self, sempre per conferire carta e plastica, allestite nei pressi dei quattro centri di raccolta' - aggiunge Hera.