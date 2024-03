Rimozione amianto poliambulatorio, no ai lavori senza chiusura, esulta il M5S: 'Buona notizia'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

A comunicare l'esito dell'incontro degli operatori sanitari con il direttore di distretto Dr. Spanò e i responsabili per la prevenzione e sicurezza dell’Ausl'Si è appreso che pur nella predisposizione di misure di controllo e stretto monitoraggio ambientale sulle polveri che avrebbero garantito la sicurezza del cantiere anche a mantenimento delle attività del poliambulatorio aperto al pubblico, l’avvio del cantiere per la rimozione dell’amianto non sarà predisposto fino a quando tutte le attività non saranno trasferite'.



In sostanza, il cantiere per la rimozione dell'amianto contenuto nella pavimentazione e nelle pareti potrà avvenire solo a Poliambulatorio chiuso all’utenza. E quindi una volta che tutte le funzioni del poliambulatorio stesso saranno trasferite nella nuova sede. Trasferimento che dovrebbe avvenire entro il mese di aprile.

'Un segnale di ascolto e collaborazione tra operatori, dirigenza sanitaria, istituzioni locali e ditte coinvolte che hanno accettato di chiudere anziché aprire un cantiere già predisposto per avviare i lavori. Un atto che va nell’interesse di tutti. Riteniamo che questo da parte della dirigenza sanitaria e delle istituzioni comunali - conclude il Movimento 5 stelle - sia un virtuoso e non scontato esempio di immediato ascolto, attenzione preoccupazione e proattività nei confronti della sicurezza sanitaria degli operatori e degli utenti'.