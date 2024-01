Rione Sacca: raid vandalico nella notte sulle auto in sosta

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Tra le segnalazioni dei residenti nelle scorse settimane c'erano proprio le problematiche legate a quell'area verde dove i tavoli con le panche, installati dal Comune, non sono fissati a terra e facilmente trasportabili dai malintenzionati che vi stazionano, in aree più buie e meno esposte. Questo favorirebbe l'azione di queste persone che dopo avere bevuto ed essersi ubriacate (almeno stando alla grande quantità di bottiglie vuote che i residenti vedono e diversi di loro raccolgono), agirebbero mettendo in atto veri e propri raid vandalici. Colpendo le auto in sosta forse con mazze. Che, pur gravi, a volte possono fermarsi a lampioni o cestini, altre volte sfociano in azioni pesanti ai danni di privati, come nel caso di questa notte.