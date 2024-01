Rione Sacca, i residenti: 'Troppi balordi in giro, di sera abbiamo paura'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

rottura di vetri e razzia su almeno una quindicina di auto, o aggredire anche per pochi centesimi.

A volte anche nulla. Ho segnalato più volte al comune la situazione insieme ad altre persone che qui vivono rispetto alla necessità di eliminare le zone buie e quella vegetazione che non fa altro che favorire la permanenza dei delinquenti' - afferma Maurizio. Qui tutti hanno imparato a non lasciare nulla all'interno dell'auto, nemmeno una monetina, in vista. Ma ciò non basta. Forse anche solo per vandalismo queste persone rompono e danneggiano.