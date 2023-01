Risate e battute, Fedez si scusa con il fratello di Emanuela Orlandi

Arriva il mea culpa di Fedez dopo le sguaiate risate sul caso Emanuela Orlandi nell’ultima puntata del podcast ‘Muschio Selvaggio’. Il cantante, che insieme a Luis Sal conduce il podcast, ha telefonato a Pietro Orlandi, fratello della ragazza di 15 anni scomparsa a Roma nel 1983, e ha chiesto scusa per le sue battutacce durante l’episodio di lunedì con ospite il giornalista Gianluigi Nuzzi e incentrato proprio sul caso Orlandi.Pietro Orlandi è intervenuto nel corso di una diretta Instagram dello stesso Nuzzi: 'Fedez mi ha chiamato e si è scusato, poteva anche non farlo quindi ho apprezzato la telefonata. Mi ha assicurato che non voleva essere irrispettoso, ha capito di aver sbagliato. Io sul momento ci ero rimasto male – ha ammesso il fratello di Emanuela -. Ma in questi anni ne ho sentite talmente tante di cose brutte che su una risata sgradevole si può passare sopra. Vorrei che questa attenzione ci fosse per le cose realmente gravi, non per una battuta. Al di là di quella piccola parentesi ringrazio Fedez che ha dedicato un’ora al caso di Emanuela, lui ha un pubblico molto giovane. Mi ha anche invitato in trasmissione'.