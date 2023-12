Ritrovato a Barberino il corpo senza vita del 21enne scomparso a Novi

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La sua auto, una Ford Fiesta nera, era stata ritrovata quella sera stessa alle 22.30 al Casello Aglio Est, proprio a Barberino del Mugello. Fabio era uscito di casa alle 3 del pomeriggio con la macchina di sua mamma dicendo che sarebbe andato in biblioteca a studiare. Da quel momento erano scattate le ricerche, oggi il tragico ritrovamento.'Fabio ora è in cielo, come ci ha comunicato il suo papà - scrive in una nota la segreteria Cisl Emilia centrale, il sindacato del quale il padre del 21enne è dirigente -. Abbiamo sperato fino all’ultimo che potesse arrivare una notizia diversa.

Non si contano i messaggi, le telefonate, le richieste di informazioni che per una lunga, lunghissima settimana, sono arrivati da tutto il mondo sindacale. Una testimonianza di affetto vero che ci ha commossi. Abbiamo sperato che potesse arrivare una notizia diversa con tutta la forza che è propria di una famiglia, della quale Massimo Occhi è una parte preziosa e insostituibile. E come una famiglia saremo ancora di più vicini, con tutto l’affetto e la solidarietà di questo mondo, a Massimo, alla moglie Roberta e al fratello di Fabio, chiamati ad affrontare una prova che non si può spiegare con le parole'.