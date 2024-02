Rivive oggi la prima sfilata del tricolore a Modena

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.



'Infatti, molti italiani sanno che la storia della bandiera d'Italia inizia ufficialmente il 7 Gennaio 1797 in un salone del palazzo comunale di Reggio Emilia, poi chiamato sala del Tricolore, mentre sono pochi le persone che sanno che la prima sfilata del primo tricolore come bandiera si tenne il 12 Febbraio 1797 a Modena. Desidero esprimere, quindi, la mia soddisfazione verso l'amministrazione comunale che ha attuato, e non sempre accade, la mozione approvata all'unanimità dal consiglio organizzando una manifestazione per domenica 18 Febbraio alle ore 10.00 davanti all'Accademia Militare proprio per ricordare questo fatto storico - chiude Bosi -. Finalmente anche l'amministrazione di Modena ha deciso di celebrare un fatto così importante per la nostra città e per la nostra nazione così come del resto avviene a Reggio Emilia dove, giustamente, ogni anno viene celebrato il fatto che il tricolore è nato nella loro città'.