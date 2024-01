Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Siamo in attesa che le autorità competenti accertino i fatti e le eventuali responsabilità. Intanto come Organizzazioni Sindacali esprimiamo vicinanza ai lavoratori coinvolti e alle loro famiglie. Contestualmente vogliamo ribadire con forza l’assoluta necessità sul controllo del rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro - continuano i sindacati -. L'esplosione avvenuta ieri nell'impianto di Hera di Raibano segnala l'esigenza di un'ulteriore analisi del fenomeno e di maggiore attenzione ai temi di salute e sicurezza. Questo è possibile anche attraverso accordi sindacali che intevengano nell’organizzazione del lavoro; mediante un controllo stringente riguardo alle filiere contrattuali e agli appalti, che in questo settore sono decisive vista la frammentazione dei processi produttivi; mediante i dispositivi di controllo e della loro corretta manutenzione. Nella fattispecie è necessario capire come sia potuto accadere un evento del genere, quali siano state le cause e quali debbano essere le contromisure per evitare che si possa ripetere in futuro'.