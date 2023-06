'Romagna Nostra', evento raccolta fondi il 4 luglio al Museo Enzo Ferrari

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













L’evento prevede una cena prevalentemente “romagnola” a buffet, con la partecipazione e il sostegno di diverse realtà del territorio tra cui lo Chef stellato Luca Marchini che proporrà un piatto speciale, Antoniazzi, Chef Giuseppe Sgarbi, Pescheria Friggitoria Cavalieri, Ristorante Pizzeria I Dissonanti, Gnock & Roll Trattoria Urbana, Oh Modena Burger & Pinsa, Birrificio Labeerento, Cantina Divinja.Tra gli ospiti della serata anche la cantante Silvia Mezzanotte che si esibirà dal vivo; sarà presente anche la libreria ALFABETA di Lugo di Romagna, fortemente colpita dalla alluvione, che venderà libri danneggiati ma ancora validi per la lettura e sarà presente il meteorologo Luca Lombroso, che ci offrirà una pillola del suo ultimo nuovo libro.'Come Lions abbiamo risposto immediatamente e con diverse iniziative all’emergenza dell’alluvione e degli smottamenti dei territori romagnoli, si tratta di una grande sfida che abbiamo voluto accogliere immediatamente, intervenendo direttamente nei giorni stessi della emergenza, attraverso la rete di club e di soci presenti sul territorio, parte di essi colpiti in primis dall’alluvione, e proponendo poi una serie di iniziative per il dopo emergenza al fine di contribuire alla ricostruzione, all’insegna del “We Serve”, che ci connota dalla nascita della nostra Associazione.

I Lions del Distretto 108 Tb vi aspettano quindi a “Romagna Nostra – Insieme è Possibile', sottolinea il Governatore in carica del Distretto Lions 108 tb Cristian Bertolini.



Nel contributo per la serata, che è di euro 65 a persona, oltre alla cena e all’intrattenimento è compresa anche la visita al complesso museale disegnato da Jan Kaplicky, costituito dalla Casa in cui nacque Enzo Ferrari e nel 1898 e da una nuova galleria avveniristica che riecheggia il cofano di un’automobile, dove è in corso la mostra tematica “GAME CHANGERS”, che racconta la storia del marchio attraverso l'innovazione.



'Come Primo Vice Governatore nonché Governatore eletto ringrazio tutti coloro che stanno rendendo possibile questa iniziativa, che rappresenta quello che noi Lions siamo diventati molto bravi a fare, ovvero una splendida sinergia tra il “pubblico e il privato” verso obiettivi comuni, che in questo caso sono costituiti da opere di ricostruzione in Romagna. Dove c’è bisogno, c’è un Lions', aggiunge Giorgio Ferroni, Governatore entrante del Distretto.



Durante la serata verranno consegnati anche riconoscimenti a persone che si sono distinte per coraggio e supporto alle comunità territoriali più colpite nella emergenza alluvione.



'Collaborai alla organizzazione di analoga serata al Museo Enzo Ferrari nel 2012, quando fu l’Emilia ad essere colpita dalla tragedia del sisma e fu un successo. Ho quindi pensato di ripetere l’iniziativa questa volta a favore della Romagna, coinvolgendo il Distretto Lions 108 tb e coinvolgendo diversi attori del territorio che hanno accolto con grande fervore la nostra iniziativa. Sarà un grande evento aperto a tutti i cittadini della Regione e non solo che desiderano partecipare e dare un contributo concreto a progetti immediati di ricostruzione, che saranno tutti ampiamente documentati', sottolinea Maja Argenziano, responsabile della organizzazione dell’evento e Presidente Lions Club Modena Romanica.

Durante l’evento sarà anche in distribuzione una t-shirt iconica e ricamata artigianalmente dedicata alla iniziativa.

Le prenotazioni per partecipare sono aperte a tutti coloro che lo desiderano, compilando il form su romagnanostra.it.