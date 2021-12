Salta sistema tamponi: l'Asl Modena li elimina per i contatti stretti

L'Ausl di Modena lo aveva preannunciato ieri in conferenza stampa, ma oggi vi è la ufficialità con le prime mail inviate ai medici di base e alle guardie mediche dal direttore del Servizio Igiene pubblica dell'Ausl Giovanni Casaletti.Casaletti nella mail, che alcuni medici hanno inviato alla nostra redazione, spiega che in accordo con le direzioni sanitarie aziendali, dato il notevole incremento di casi e la necessità di selezionare in modo più stringente la programmazione dei tamponi, vengono sospese momentaneamente le programmazioni di tamponi inziali dei contatti stretti e familiari, dei tamponi di 17esima giornata per i casi confermati e i tamponi screening delle classi per quello che riguarda i focolai scolastici.Insoma, al di là dell'obbligo di quarantena per i contatti stretti che ovviamente resta, salta completamente il modello di tracciamento dei casi positivi a tampone.