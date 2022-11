'Escludere sanitari non vaccinati da reparti con fragili, insulto politico alla medicina'

'L’ennesimo insulto politico alla medicina'. Così il medico modenese, già primario del Pronto Soccorso del Policlinico di Modena commenta la decisione della Regione Emilia-Romagna e applicata dalle aziende sanitarie provinciale di escludere dai reparti con pazienti 'fragili', i medici e i sanitari non vaccinati o che non hanno completato il ciclo vaccinale, e anche se guariti dal Covid.Per il medico modenese, fermo sostenitore fin dai primi momenti e nei picchi della pandemia dell'importanza delle cure precoci domiciliari per evitare le ospedalizzazioni, ci sono tre punti che, nell'impianto del provvedimento, non reggono. 'Il primo è che i pazienti fragili che come tali hanno assunto quattro dosi di vaccino, dovrebbero essere super protetti. Il secondo è che il personale non vaccinato può trasmettere il virus esattamente come quello vaccinato. Terzo, secondo questa logica, ammesso l’attendibilità del tampone, tutti, ma proprio tutti i sanitari dovrebbero sottoporsi al controllo tutti i giorni prima del servizio. Seppur distorta ci sarebbe in questo caso una logica mentre il divieto è un puro atto di discriminazione in nessun modo giustificabile'.