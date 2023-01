Sciopero benzinai, ecco gli impianti aperti in Emilia Romagna

La Regione Emilia-Romagna ha reso disponibile anche online sul proprio sito internet, la lista dei distributori di carburante aperti in occasione dello sciopero nazionale degli impianti della rete autostradale, compresi tangenziali e raccordi, indetto per il 24-27 gennaio 'Gli impianti che nella regione devono garantire il servizio per tutta la durata dello sciopero, che andrà esattamente dalle ore 19 di martedì 24 gennaio alle ore 7 di venerdì 27 gennaio', specifica una nota della Regione. Sulla A1, da Milano a Napoli, resteranno aperti: Arda Ovest, Cantagallo Ovest, Cantagallo Est, Arda Est; sulla A13, da Bologna a Padova: Castel Bentivoglio Est, Castel Bentivoglio Ovest; sulla A14 da Bologna a Taranto: La Pioppa Ovest, Santerno Ovest, Montefeltro Ovest, Bevano Est, Sillaro Est; sulla A15, da Parma a La Spezia: Medesano Ovest, Tugo Est; sulla A22, da MODENA a Brennero: Campogalliano Est.

