Sciopero nazionale di 4 ore: i possibili disagi su bus e treni

Venerdì 17 novembre, in occasione dello sciopero generale nazionale da parte di Cgil e Uil, potrebbero verificarsi disagi e modifiche del servizio di trasporto pubblico. A tutti i livelli. Partiamo dal trasporto urbano ed extraurbano per Modena gestito da Seta, considerando che disagi e modifiche al regolare svolgimento del servizio potrebbero verificarsi anche nelle ore immediatamente antecedenti o successive rispetto all'orario previsto dello sciopero, dalle 9 alle 13.



BACINO PROVINCIALE DI MODENA

Servizi urbani di Modena, Carpi, Sassuolo: possibili astensioni dalle ore 09:00 alle ore 11:59.

Servizio extraurbano: possibili astensioni dalle ore 09:00 alle ore 12:29.



BACINO PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA

Servizio urbano ed extraurbano: possibili astensioni dalle ore 09:00 alle ore 13:00.



BACINO PROVINCIALE DI PIACENZA

Servizio urbano: possibili astensioni dalle ore 10:00 alle ore 12:00.





Servizio extraurbano: possibili astensioni dalle ore 09:00 alle ore 12:00.



Il servizio riprenderà regolarmente con le corse che inizieranno dopo il termine delle eventuali astensioni dal lavoro. Le corse garantite anche in caso di sciopero sono indicate nelle tabelle orarie presenti alle fermate e pubblicate nella sezione 'Linee' del sito internet di Seta.

Informazioni in tempo reale sugli orari di passaggio dei bus sono disponibili direttamente sul proprio smartphone/tablet scaricando l’applicazione gratuita “Seta”, disponibile negli store online delle piattaforme Apple e Android. Il servizio è accessibile anche attraverso la sezione “Quanto manca?” del sito internet di Seta. Per ogni ulteriore informazione gli utenti possono contattare Seta.



IL TRASPORTO FERROVIARIO



Anche Trenitalia annuncia 'possibili ripercussioni, seppur lievi, su Frecce, Intercity e Regionali di Trenitalia e Trenitalia Tper' in occasione dello sciopero nazionale del personale del Gruppo FS Italiane, in programma dalle ore 9 alle ore 13 di venerdì 17 novembre 2023.



Dallo sciopero è escluso il personale di Trenitalia del Piemonte.



Gli effetti sulla circolazione, in termini di cancellazioni, limitazioni e ritardi, potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l’orario di termine dello sciopero.



Anche Trenitalia mette a disposizione strumenti per l'informazione in tempo reale sulle modifiche rispetto al servizio garantito. L'app Trenitalia, la sezione Infomobilità del sito web di Trenitalia, i canali social e web del Gruppo FS Italiane, il numero verde gratuito 800 89 20 21, oltre alle informazioni presso biglietterie e negli uffici assistenza delle stazioni ferroviarie, le self-service e le agenzie di viaggio convenzionate.



CORTEO E PRESIDIO SINDACALE A MODENA



Il presidio di domani venerdì 17 novembre in piazza Grande a Modena si svolgerà dalle ore 10 alle ore 16. La Cgil raggiungerà piazza Grande con un corteo la mattina in partenza alle ore 9 da piazzale 1° Maggio (dietro la stazione delle corriere) e per le vie del centro storico. Il presidio in piazza Grande è organizzato a staffetta, alternandosi Cgil (mattina) e Uil (pomeriggio).