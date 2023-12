Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Secondo quanto ha reso noto Trenitalia, la circolazione ferroviaria è stata sospesa tra Castelbolognese e Forlì. Uno dei due treni – a quanto sembra dalle prime ricostruzioni ufficiose – era fermo a un segnale quando l’altro, per fortuna a velocità ridotta, lo ha tamponato. Sul perché è successo sono in corso accertamenti.Sono almeno quattro, intanto, i treni Freccia rossa e Intercity a lunga percorrenza, che sono fermi nelle stazioni vicine, Forlì, Cesena, Rimini, in attesa di poter partire.'Siamo lavorando a stretto contatto con la Regione Emilia-Romagna e con le forze di Protezione civile - scrive il sindaco di Faenza, Massimo Isola - un ringraziamento ai Vigili del fuoco e ai soccorsi, prontamente intervenuti'.