'Si tratta di un gesto e di parole inaccettabili che, oltre a costituire un danno a strutture che sono utilizzate dall’intera comunità, denigrano il lavoro dei professionisti e minano il diritto alla salute dei cittadini'.'L’impegno in prima linea dei sanitari non verrà vanificato da atti vandalici e intimidatori di questo genere – dichiara a nome di tutta l’Azienda Anna Maria Petrini, Direttrice generale - e il lavoro di assistenza ai cittadini e di promozione delle vaccinazioni continuerà con ancora più forza quale strumento di prevenzione degli effetti più gravi di Covid e influenza'.L’Ausl ha subito segnalato l’accaduto alle Forze dell’Ordine per individuare al più presto i colpevoli.