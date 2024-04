Scuola superiore scelta e negata: il caso Modena e gli effetti sui ragazzi

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il caso che riguarda soprattutto le scuole superiori della provincia di Modena, e già sollevato negli scorsi anni da Udicon Emilia-Romagna, ha trovato quest'anno una ulteriore evidenza nell'azione del comitato dei genitori che si è creato spontaneamente alle scuola Ferraris e che mano a mano coinvolto altri circoli della città. Arrivando alla formalizzazione di richieste di incontro con gli organi e le istituzioni competenti. Per affrontare e risolvere alla radice un problematica, quella appunto legata all'esclusione dei ragazzi dalla scuola superiore scelta al momento della iscrizione nei primi giorni di gennaio.

Le richieste di incontro in parte sono state soddisfatte ma le soluzioni non sono arrivate.



Udicon Emilia-Romagna, che quest'anno come lo scorso ha raccolto le testimonianze delle famiglie, e ha fornito assistenza gratuita per l'invio delle diffide e, soprattutto per i casi di esclusi dalle tre scelte, per i ricorsi al Tar.

La problematica delle esclusioni ha un diretto impatto anche sull'aspetto psicologico dei ragazzi.



Il tema sarà al centro di un incontro pubblico intitolato ‘Tuteliamo la scuola pubblica’ promosso dall’associazione Udicon insieme al Comitato promotore contro le esclusioni dalle scuole superiori composto dalle famiglie dei ragazzi.



L’appuntamento è per domani, mercoledì 10 aprile, alle 18.30 presso la Scuola Galileo Ferraris (via Divisione Acqui 160) – Sala Gradoni.









Sarà presente il presidente regionale di Udicon, Vincenzo Paldino, insieme allo psicologo Giuseppe Capone e le famiglie