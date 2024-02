Scuola superiore scelta e negata: raffica di esclusioni... senza trasparenza

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il problema sono i numeri delle richieste di iscrizioni, che per certi licei e istituti superano ampiamente la disponibilità di posti a disposizione e che spinge ad una selezione negli accessi. E qui sta il punto. Una selezione che viene svolta sulla base di criteri, prevalentemente legati alle medie dei voti ma non solo, stabiliti dai dirigenti scolastici su delega dell'Ufficio scolastico Regionale. E in base alle quali si decide di fatto il destino scolastico dei ragazzi.

Obbligati di fatto a gestire il no all'iscrizione alla prima scuola superiore scelta, comunicata dalla dirigenza da una mail spesso seguita da una telefonata alle famiglie, ripiegando sulla seconda o sulla terza scelta indicata sul modulo di iscrizione. Una scelta difficile ma che viene sollecitata da svolgere in tempi brevissimi. 'I genitori vengono contattati telefonicamente e viene intimato loro che se non scelgono le scuole da loro elencate entro lunedì (in alcuni casi immediatamente) ci penseranno direttamente gli istituti a reindirizzare i ragazzi' - spiega una referente del Comitato dei genitori creato alle scuole medie Ferraris dal quale è partita poi una iniziativa di protesta e di proposta che ha coinvolto altri comitati in quasi tutti gli istituti comprendivi di Modena. Un movimento che aveva chiesto mesi fa un incontro con i rappresentanti istituzionali per affrontare preventivamente il nodo dei criteri.



Incontro negato fino al ripresentarsi del problema a quanto pare con gli stessi numeri dello scorso anno. Quando solo una serie di ricorsi e di azioni, portate avanti anche da associazioni come Udicon (che oggi alle ore 18 ha organizzato un incontro pubblico sul tema), portarano all'ammissione di un numero di ragazzi alla scuola scelta. Non è escluso che certe situazioni possano risolversi nelle prossime settimane, quando i numeri degli esclusi rispetto alle prime, seconde e terze scelte, saranno più chiari e oggettivi. Fatto sta che la fretta imposta alle famiglie per effettuare una scelta non aiuta. Così come non aiuta a distendere il clima il fatto che una scelta di esclusione così importante della scuola avvenga di fatto senza spiegazioni di merito. 'D'accordo l'autonomia, ma fino a un certo punto, perché quando va a calpestare i diritti dei ragazzi sarebbe opportuno anche sapere le ragioni specifiche' - spiega sempre la referente del comitato delle scuole Ferraris. In effetti diverse segnalazioni giunte alla redazione parlano di esclusione di ragazzi anche con voti alti, anche dell'8, ma non giustificarte nel merito. O di licei ai quali vengono indirizzati studenti esclusi da altri ma che contestualmente rifiutano altri studenti che li hanno indicati come prima scelta. Insomma sui criteri ma soprattutto sulla loro applicazione il problema di mancata chiarezza e trasparenza c'è.

'Sentire un presidente della provincia affermare che il problema si risolverà nel 2026 quando la curva demografica degli studenti di quella età scenderà non è accettabile' - afferma il comitato dei genitori. 'Anche perché è così chiaro che si ridurrà la popolazione scolastica doveva essere chiaro che oggi ci saremmo trovati in una situazione del genere e nonostante ciò non si è fatto nulla, a livello istituzionale, per risolvere il problema'.



Gi.Ga.