Scuole superiori, scadono contratti di affitto, la provincia cerca nuovi spazi

I nuovi spazi sono necessari poiché i contratti di locazione attualmente in uso con privati per edifici scolastici (locali in Via Rainusso e Centro Famiglia di Nazareth in strada Formigina) sono in scadenza e, in ragione dell’aumento della popolazione scolastica e degli interventi per il miglioramento sismico delle scuole che coinvolgono numerosi istituti modenesi, occorre individuare nuove soluzioni in vista del prossimo anno scolastico 2024/2025.Le caratteristiche dei tre immobili richiesti sono rispettivamente di 25/30 ambienti per duemila metri quadri, 30/35 ambienti per duemila e cinquecento metri quadri e 8/10 ambienti per ottocento metri quadri.

L’avviso, pubblicato lo scorso 8 aprile 2024 dalla Provincia di Modena, è consultabile sul sito: Provincia di Modena » Avviso pubblico per indagine esplorativa di mercato per la ricerca di immobili in Comune di Modena da assumere in locazione passiva per finalità scolastiche, con il termine di presentazione delle candidature per le ore 12 del 6 maggio 2024.



La Provincia sottolinea che «l’avviso non costituisce avvio di procedura di gara pubblica, né proposta contrattuale, conseguentemente le offerte che perverranno non saranno vincolanti. L’avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e la consultazione dei soggetti interessati. Infatti, nel caso in cui nessuna delle offerte ricevute dovesse risultare idonea, congrua o vantaggiosa per la Provincia di Modena, l’ente si riserva di non procedere».



La Provincia gestisce l’edilizia scolastica superiore di 30 istituti scolastici con quasi 36 mila studenti che utilizzano 62 edifici, 25 palestre, oltre 1550 aule e 500 laboratori.