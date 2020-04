Se il sonno imposto dalla paura mette a rischio la democrazia

Delle tre grandi emergenze, distinte ma intrecciate tra loro, che stiamo vivendo in queste settimane, una - al di là di qualche monito sparuto - appare decisamente sottostimata.In Italia, come del resto in altri Paesi (non tutti quelli toccati dal coronavirus), stiamo vivendo in un regime di sospensione della democrazia e di castrazione delle libertà fondamentali dell'individuo. Senza scomodare argomenti da costituzionalista è evidente come in pochi mesi i cittadini abbiano accettato senza protestare misure assolutamente illiberali e tipiche di un regime totalitario.L'obiettivo è ovviamente nobile, salvaguardare la salute di ciascuno, ma il mezzo che si sta adottando cela derive pericolose.Cancellato il ruolo del Parlamento, annullata e sopita ogni critica con lo sterile slogan del 'non è il momento di fare polemica'Il rischio vero è che, una volta tutelato (male visto il numero di morti) il bene primario della vita, ci si ritrovi senza l'altro bene più prezioso dell'essere umano: la libertà.Un rischio che si mostra in tutta la sua crudezza nelle scelte di Conte, nel suo delirante attacco alle opposizioni pronunciato durante un discorso alla Nazione, ma che si intravede anche a livello locale, nella Emilia Romagna flagellata dall'infezione, con il presidente della Regione sempre più Governatore e meno pronto al confronto e che usa gli spazi pubblici per magnificare se stesso, con il commissario alla crisi sanitaria (pur preparato e più disponibile di altri) idolatrato e inscalfibile a ogni critica, con i sindaci novelli sceriffi pronti a sfoderare la doppia arma delle ordinanze e delle dirette Facebook.E in tutto questo la maggioranza dei cittadini che invece di protestare chiede ancora più rigore, regole più ferree, galera per i trasgressori, patibolo per chi osa uscire di casa.