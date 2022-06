'Se la guerra continuerà sarà esodo epocale attraverso l'Africa, traffico gestito da ucraini e russi'

L'assoluta inadeguatezza della legislazione in tema di immigrazione rischia di creare un mix esplosivo nel momento in cui l'Italia subisce e subirà un flusso di immigrati economici, che come tali non hanno diritto all'asilo, è stato il grande tema sul quale oggi si sono confrontati gli ospiti del congresso organizzato dal Siulp provinciale a Modena alla presenza del Direttore Centrale della Polizia delle Frontiere Giuseppe De Matteis. E la conferma è già nei dati dei flussi attuali degli immigrati clandestini che sbarcano in Italia (ognuno di loro paga in media dai 6 ai 9000 dollari alle organizzazioni criminali), che vede il netto aumento di soggetti provenienti da Egitto e Bangladesh. La popolazione del primo vive per il 78% sul pane prodotto dal grano ucraino e russo e la popolazione è esplosa negli ultimi anni.Gianni Galeotti