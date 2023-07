Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













L’evento - con media partner Radio Bruno, Radio Stella e Radio Sa - ha offerto al pubblico impegno e divertimento, con le associazioni che hanno potuto raccontare le loro attività sociali e lo show del comico Gianluca Impastato. Presente la Croce Rossa, che ha avuto modo di effettuare una piccola esercitazione, sottolineando l’importanza di sapere effettuare il massaggio cardiaco in modo tempestivo per intervenire in casi di emergenza. Vista l’importanza della serata, anche il Comune di Modena ha portato il suo saluto con il Capo Gabinetto Giulio Guerzoni e l’assessore Annamaria Morandi Lucà, che hanno colto l’occasione per ringraziare il mondo associativo e l’impegno in campo sociale di Udicon Emilia-Romagna. In prima fila anche la squadra Udicon con la presidente nazionale Martina Donini, il presidente regionale Vincenzo Paldino e la presidente provinciale Debora Ferrari. In particolare, nel suo intervento Donini ha ringraziato tutta la struttura regionale dell’associazione a tutela dei consumatori, nonché tutte le sedi territoriali per i tantissimi progetti realizzati in Emilia Romagna.In chiusura, il presidente regionale di Udicon Vincenzo Paldino ha ringraziato i protagonisti dell’evento e riflettuto sul ruolo dell’Udicon Park: 'Questo spazio rappresenta uno straordinario luogo di aggregazione sia per i 40 orti sociali presenti che per la possibilità di poter svolgere eventi di grande rilevanza sociale. L’area è e sarà sempre a disposizione delle associazioni del territorio. Sono sicuro che la sinergia e la cooperazione tra le tante realtà operanti in città, ma non solo, sta arricchendo, e lo farà in futuro, tutto il mondo del terzo settore modenese'.